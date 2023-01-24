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Росія готується до реваншу та накопичує сили, але очевидно повинна програти - Зеленський

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росія готується до реваншу та накопичує сили, але очевидно повинна програти - Зеленський

Фото: Офіс президента України

Президенти України та Фінляндії обговорили, що саме Україні потрібно на полі бою для програшу країни-агресорки РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до реваншу та накопичує сили, але очевидно має програти.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає УНІАН.

"Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист повинна програти", - зазначив він.

За словами Зеленського, вони з Нііністьо обговорили, що саме Україні потрібно для цього на полі бою.

"У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії у коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку наміру це зробити, такий внесок в перемогу для нас дуже важливий", - резюмував очільник країни.

Нагадаємо, 20 січня союзники під час засіданн Рамштайн-8 не ухвалили рішення про постачання Україні Leopard.  Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, мовляв, Берлін готовий прискорити передавання танків.

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Дата публікації
Перегляди
2281
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