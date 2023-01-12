"Росія готується до серйозної кампанії": польський генерал попередив про загострення війни

Росія може готуватися до нових серйозних дій у війні проти України.

Про це сказав польський генерал Богуслав Пацек, директор Інституту безпеки та міжнародного розвитку Ягеллонського університету, колишній ректор Національного університету оборони в розмові на "Onet Rano."

"На мій погляд, Росія багато робить для того, щоб підтвердити, що готується до серйозної великої кампанії. Слід чекати на серйозні дії, можливо, за кілька тижнів", - сказав він.

За його оцінкою, найімовірніший варіант приблизно у березні. Говорячи, про потенційний новий наступ РФ з урахуванням торішніх помилок, генерал звернув увагу на мобілізацію близько 20 тисяч росіян.

"Раптом вони зникли з поля зору. Швидше за все, вони навчені, підготовлені до наступної діяльності. Тим часом Путін збільшив чисельність армії до понад 1 млн 150 тис. осіб. Це великий чисельний прогрес", - наголосив він.

Генерал також сказав, що, за його даними, російські заводи зброї працюють на повну потужність.

"Тепер є три зміни, а не одна. На багатьох заводах терміново проводиться капітальний ремонт обладнання, знешкодженого під час війни. Крім того, за його словами, це підготовчий етап до більшої кампанії, тобто переслідування України шляхом знищення її критично важливої інфраструктури та передислокації військ у Білорусі", - додав він.

Нагадаємо, військова розвідка Британії вважає, що Росія готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів. Втім, генерал лорд Річард Даннатт, колишній начальник британського Генштабу, каже, що сподіватися на врегулювання війни шляхом переговорів, зараз чи в майбутньому, нереально, оскільки немає спільної точки для початку переговорів . Рішення має бути ухвалене на полі бою.

На думку професора Кшиштофа Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні, розпочала кремлівським диктатором за підтримки свого населення, буде довгою.

Своєю чергою, колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що перший квартал 2023 року стане переламним у війні й Україна вийде з неї переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.

Як повідомлялося, генсек НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна Росії проти України та назвав умову миру.

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