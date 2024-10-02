Росія готується до штурмів на Запорізькому напрямку: в ЗСУ назвали ворожу мету

Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Мета ворога полягає у повному виході на адміністративні кордони Донецької області та в окупації міста Запоріжжя.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Як повідомив представник ЗСУ, біля Приютного і Роботиного російські війська намагаються зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій.

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"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного", – сказав Волошин.

"Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове", – пояснив речник Сил оборони півдня.

Він додав, що біля Роботиного окупанти також формують схожі підрозділи, аби здійснювати штурмові дії задля захоплення українських позицій на так званому Роботинському виступі, та щоби рухатись далі на Оріхів.

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Інформацію про скупчення ворожої техніки у районі Роботиного підтвердив інший військовий з цього напрямку – речник 118-ї ОМБр ЗСУ Дмитро Пелих. Однак, на його думку, там метою загарбників є Запоріжжя.

"Є певна у нас інформація, що вони підтянули на цей напрямок важку броньовану техніку, а також підвезли енну кількість багі або гольфкарів. Це мається на увазі техніка не російського виробництва. Щодо якогось більшого навантаження людьми, то їх ще не було. Очевидно, що вони готуються", – описав ситуацію Пелих.

"Виглядає так, що їм цей Роботинський виступ муляє очі. І вони б хотіли однозначно максимум його зрізати, або й піти далі, адже в планах – захопити і Запоріжжя, адже вони якби його приєднали до Російської Федерації, але місто далі є українським", – додав речник 118-ї ОМБр.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку. Однак, на його думку, масштабного наступу РФ з метою захопити Запоріжжя не буде.

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