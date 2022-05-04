Росія готується до третього циклу війни на кінець травня - Путін кидатиме людей хвилями

Російських уряд не полишає спроб захопити території України. Зокрема, наразі військові РФ готуються до третього циклу війни.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про три можливі сценарії наступу окупантів.

Свою думку радник керівника ОП висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 3 травня.

"Вони готуються до третього циклу на другу половину травня. І от вони вже будуть намагатися кудись-там наступати. А ось це вже залежить від того, скільки ми збережемо своїх засобів у нашому протистоянні. Нашим буде йти західна допомога", - розповів політик.

Зокрема, Арестович зазначив, що можливі три сценарії розвитку події.

"Можливі три варіанти: перше – ми не встигнемо підготуватися, а вони продовжують давити. Це Донбаська, Криворізька та Запорізька операція – на цих напрямках ворог намагатиметься досягти успіху. Ми вирівняємо паритет . І варіант – ми встигнемо накопичити транш і на окремих ділянках перейдемо у наступ, а ця маса погано навчених людей буде оборонятися", - додав Арестович.

Також політик вважає, що уряд РФ "кидатиме військових хвилями, аж допоки не закінчиться населення, яке може воювати".

"Але я чітко бачу, що путінський режим це (стягувати нові сили – ред.) намагатиметься робити хвилями, поки не закінчиться населення, яке може воювати", - додав Арестович.

Нагадаємо, Росія намагається поповнити втрати бойового складу, тому мобілізує резервістів. Зокрема, повістки до військкомату надходять навіть військовим пенсіонерам.

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