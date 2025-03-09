Росія готується до війни із Заходом: у ISW пояснили, що на це вказує

Кремль продовжує просувати хибну версію про те, що держави-члени Європейського союзу та Україна прагнуть затягнути та загострити війну в Україні. У такий спосіб Росія намагається відвернути увагу від власних довгострокових приготувань до війни із Заходом.

Про це пишуть у ISW.

Росія готується до війни із Заходом

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 7 березня відреагувала на саміт ЄС 6 березня, охарактеризувавши ініціативи ЄС щодо збільшення військових видатків та фінансової допомоги Україні як "навмисне розпалювання" ескалації між Заходом і Росією і охарактеризувавши ЄС як "мілітаризований союз", який "вражений союзом". Вона заявила, що ЄС грає в "небезпечні геополітичні ігри" та "відкладає" можливість переговорів щодо припинення війни.

"Заяви ігнорують зусилля Кремля з мобілізації внутрішньої підтримки війни в Україні і виправдовують довгострокові зусилля Росії з мілітаризації суспільства, стверджуючи, що Росія веде опосередковану війну із Заходом в Україні і має готуватися до війни із ним", - пише ISW.

Аналітики пишуть, що зусилля Росії щодо зміцнення угруповання своїх сил у Білорусі, розширення своїх військових можливостей та мілітаризації свого суспільства у довгостроковій перспективі відображають підготовку Росії до потенційної майбутньої війни з НАТО. РФ розмістила кілька систем ППО С-300 у Білорусі кінці серпня 2021 року й сили Повітряно-космічних сил (ВКС) у вересні 2021 року, продовжуючи нарощувати свою присутність у країні протягом останніх 3-х років.

Росія та Білорусь постійно використовували Договір про Союзну державу для поглиблення своїх двосторонніх військових угод. Держава-агресорка оновила свою ядерну доктрину в листопаді 2024 року, щоб розширити свою так звану "парасольку", включивши до неї Білорусь. Росіяни прямо заявили, що зможуть застосувати тактичну ядерну зброю, розміщену у Білорусі, у разі агресії проти неї.

"Росія залучена у значну реструктуризацію сил, військово-промислові та гібридні військові зусилля, які підкреслюють зусилля Росії щодо підготовки та можливого ініціювання майбутнього конфлікту із Заходом", - пишуть у ISW.

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що держава створить 14 нових військових дивізій, що демонструє чіткий намір Росії розширити свої збройні сили найближчими роками. РФ намагається наростити свої довгострокові бойові можливості шляхом розширення та націоналізації своєї оборонно-промислової бази (ОПБ).

Як зазначають в Інституті, різні європейські правоохоронні органи й влада виявили зусилля Росії з гібридної війни по всій Європі. Агресор змусив кілька комерційних літаків повернути назад після того, як у квітні 2024 року націлила на літак пристрої для придушення GPS.

"Кремль, ймовірно, просуває цю версію в рамках своїх зусиль щодо загострення напруженості між Сполученими Штатами та Європою та підриву ширшого західного альянсу, який підтримує Україну", - завершили у звіті.

Раніше йшлося про те, що очільник розвідувальної служби (BND) Німеччини Бруно Каль вважає: Росія виношує плани, як випробувати НАТО на міцність і перевірити дієвість колективних гарантій безпеки Альянсу. На його думку, коли бойові дії в Україні припиняться, ці ризики для країн-членів НАТО збільшаться.

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