Росія готується до війни на виснаження: військовий експерт вказав на ознаки

На його думку, для Росії зараз переможний кінець - "це стабілізувати лінію фронту".

Росія готується до війни на виснаження. Про це свідчить збільшення фінансових видатків, так і різні пропагандистські речі.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Уніан.

"Зараз саме той період, коли з Росії (особливо на країни ЄС і Україну) йдуть різні інформаційні сигнали, пропагандистські наративи про те, що вони міцніші, вони сильніші, і в разі, якщо ми увійдемо у цю кампанію війни на виснаження, Росія має більше можливостей для перемоги, оскільки в неї, мовляв, більше людей, вони виділили більше грошей на оборону", - розповів він.

На його думку, для Росії зараз переможний кінець - "це стабілізувати лінію фронту, якою вона є". Зокрема, однієї із таких "перемог" для Путіна буде захоплення Авдіївки, яку окупанти хочуть взяти від 2014 року.

"Наприклад, захопленням Авдіївки або ще якихось населених пунктів, та переведенням цієї війни в більш позиційну фазу, тобто фазу війни на виснаження, коли перемагає той, у кого, зокрема, краще тилове забезпечення. Росіяни хочуть продемонструвати, що готуються до покращення цього тилового забезпечення, але не треба забувати, що збільшення фінансування – це не просто, аби щось наростити. Йдеться про компенсацію того, що було втрачено, аби західні партнери побачили, що війна затягуватиметься і зменшували б пакети підтримки України", - зазначив він.

Мусієнко вважає, що Росія подібними діями "хоче просто дочекатись політичних змін на Заході, вигідних для себе. А потім нав’язувати нам переговори на вигідних для себе умовах".

Нагадаємо, у НАТО розповіли, що Росія накопичила велику кількість ракет для майбутніх масованих атак по Україні.

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