Росія хоче військової конфронтації із Заходом: Європу закликають готуватися

Це пов'язано з планами РФ подвоїти кількість військ вздовж кордону з членами НАТО.

Росія готується до військової конфронтації із Заходом впродовж наступного десятиліття.

Про це заявила Служба зовнішньої розвідки Естонії, пише Reuters.

Як зазначається, дедалі більше західних чиновників, аналізуючи дії Кремля, схиляються до висновку, що РФ готує військову загрозу країнам НАТО. Внаслідок чого чиновники закликають Європу підготуватися шляхом переозброєння.

Така оцінка ґрунтується на російських планах подвоїти кількість військ, розміщених вздовж кордону з членами НАТО Фінляндією і країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

“Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", - зазначив глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін.

Нагадаємо, що Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО на цьогорічному саміті Альянсу.

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