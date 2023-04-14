Росія готується до затяжної війни: прогноз колишнього депутата Держдуми РФ

Чи зможе такий спосіб закликати людей на війну викликати якесь обурення у суспільства і до чого взагалі він може призвести, розповів в ефірі телеканалу Freedom колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков.

“Я не думаю, що зараз точно призведе до обурення такий метод. Просто це обурення не конвертується у якісь протести. Це просто неможливо. Але очевидно, що мова йде не про якусь військову службу, мова йде про мобілізацію. Тобто сьогодні, грубо кажучи, кожен громадянин Росії у віці, в якому він може брати участь у військових діях, може отримати електронну “чорну мітку”, запрошення на смерть і якщо це повідомлення доходить, то чоловік вважається призваним. Якщо він не з’явиться до військкомату протягом 20 днів, то по суті він дезертир і його позбавлять багатьох прав — він не зможе керувати автотранспортом, розпоряджатися своєю власністю, він не зможе нічого взагалі брати в кредит, створювати ФОП, якийсь бізнес”, - розповів Дмитро Гудков.

Він також додав, що влада не може мобілізувати величезну кількість людей, тому що крім мобілізації, їх потрібно екіпірувати, озброїти. Сьогодні влада створює механізм, за якого вона може мобілізувати будь-яку кількість людей, відправити на убій 100 тисяч, півмільйона і навіть мільйон.

“Інша справа, що логістично всі ці проблеми буде дуже важко вирішувати. Зараз, звичайно, дуже велика кількість людей буде намагатися виїхати, хтось житиме явно не за місцем прописки, хтось перейде на дистанційну форму роботи і скоріш за все буде отримувати зарплату не на свою картку, а на картку якого-небудь родича. Суспільство якось до цього пристосується, але очевидно, що Путін готується до затяжної війни і йому не потрібно буде оголошувати мобілізацію, вводити воєнний стан. Хоча по суті цей закон, хай і віртуальний, створює воєнний стан”, - зазначив колишній депутат Держдуми.

Нагадаємо, що у деяких регіонах країни-агресорки Росії та в окупованому Криму скасували традиційний парад на 9 травня.

Читайте також: