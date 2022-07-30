Росія готується кинути на війну в Україну понад 30 тисяч добровольців: подробиці від CNN

На всій території Росії формуються добровольчі батальйони, яких планують кинути на війну проти України. Аналітики оцінюють, що для поповнення рядів російської армії можуть бути мобілізовані понад 30 тис. добровольців.

З цієї кількості близько третини Росія планує кинути на Донбас.

Про це пише CNN.

Згідно з інформацією видання, РФ шукає заміну своїм військовим, які виснажилися за п'ять місяців війни проти України, і тим, кого ліквідували ЗСУ. Водночас від новобранців не завжди вимагають відповідний військовий досвід.

Раніше очільник розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур висловив переконання, що "росіянам буде дедалі важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів". Натомість Україна отримає ключову можливість завдати удару у відповідь.

Автори статті зауважують, що російський диктатор Володимир Путін тривалий час опирався ідеї загальної мобілізації в країні, і призов навесні 2022 року був аналогічний торішньому. Тож видання зауважує, що добровольчі батальйони – один із методів поповнити чисельність російської армії без такого радикального кроку.

Проте заклики вступати до складу таких добробатів здебільшого орієнтовані на бідніші та ізольовані регіони Росії, використовуючи як приманку "швидкі гроші".

Автори статті замислились над питанням, як і на що можуть вплинути ці батальйони. Так, чеченські добровольчі загони відіграли величезну роль у кампанії на Донбасі, особливо в Маріуполі. Проте вони були відносно добре оснащені та володіли великим бойовим досвідом на відміну від батальйонів, що збираються в інших місцях.

Як розповіла дослідниця Росії в Інституті вивчення війни у Вашингтоні Катерина Степаненко, планується, що деякі російські батальйони братимуть участь виключно в бойовій підтримці та операціях бойового забезпечення. Інші – посилюватимуть військові частини, що вже існують, або ж формуватимуть бойові батальйони.

За даними Степаненко, на навчання добровольців керівництво РФ планує виділити місяць. Проте це навряд чи перетворить таких бійців на ефективних солдатів без військового досвіду.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов висловив переконання, що РФ не вдасться створити у кожному регіоні так звані добровольчі батальйони.

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