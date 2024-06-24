Росія готується розпочати новий наступ на півдні: Андрющенко назвав ймовірні терміни

Якщо загарбники підуть у наступ, то їхні втрати у космос злетять, оскільки там приазовські степи, упевнений Петро Андрющенко.

Упродовж наступних тижнів стане зрозуміло, чи почнуть окупанти накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі "24 Каналу".

"Російські загарбники продовжують накопичувати ресурси неподалік окупованого Маріуполя, що може бути ознакою ймовірних спроб ЗС РФ надалі здійснювати атаки в бік Вугледара Донецької області та загалом Запорізької області", – розповів він.

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За словами Андрющенка, є припущення, що загарбники можуть здійснити спробу посилити свій тиск на півдні.

Також радник міського голови Маріуполя нагадав, що росіяни активно посилюють роботу над розбудовою логістики, наповнюючи табори біля Маріуполя. Це може бути свідченням підготовки до нового наступу. Крім того, не варто виключати, що росіяни будуть намагатися здійснити атаки на Запорізькому напрямку.

"Потрібно дивитися на кінець липня – початок серпня. Там йде зараз не просто переміщення. А розбудова логістики. Також ми дивимося на наповненість таборів. На усі ці рухи. Якщо вони все ж таки спробують піти в наступ… Запорізький напрямок чим цікавий. Там приазовські степи. Якщо підуть, то втрати окупантів у космос злетять", – підкреслив він.

Крім того, Петро Андрющенко вважає, що вже упродовж наступних тижнів буде видно, чи росіяни все ж почнуть накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, як розповів військовий експерт Владислав Селезньов, росіяни нарощують резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області.

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