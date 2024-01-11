Росія готується відновити наступ на одному із напрямків: Сирський розповів про плани ворога

Російські окупанти готуються відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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За його даними, для відновлення наступу ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

Щодо ситуації на сході, то оперативна обстановка залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", - поінформував він.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

"Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль", - зазначив Сирський.

Яка ситуація у районі Бахмута

В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець - Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки із залученням підрозділів "добровольчого корпусу".

Противник намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

"Незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", - наголосив він.

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