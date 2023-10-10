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Росія готується відправити на війну до України 60 тисяч "казаків"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Росія готується відправити на війну до України 60 тисяч "казаків"

Мобілізація в Росії / Фото: Getty Images

Росія відправить на війну до України 60 тисяч "казаків". Їх збираються включити до мобілізаційного людського резерву і підготувати їх за армійськими спеціальностями.

Російська влада готується створити так званий "казачий мобілізаційний резерв", представники якого укладуть контракти з Міноборони РФ і відправляться на війну до України.

Це випливає з поправок до закону "Про державну службу російського козацтва", які Держдума РФ розгляне на одному з найближчих пленарних засідань, пише російське видання The Moscow Times.

"З урахуванням наявної військової підготовки громадяни, які є членами казацьких товариств, є однією з найбільш затребуваних категорій громадян, які перебувають у запасі, для формування мобілізаційного людського резерву", - заявив автор поправок депутат російської Держдуми Микола Долуда.

За його словами, на поточний момент "казаки" можуть укласти військові контракти і брати участь у війні проти України в індивідуальному порядку. Однак включення їх до мобілізаційного людського резерву дасть змогу Міноборони РФ підготувати їх за армійськими спеціальностями і масово відправити на фронт.

Чисельність "казачого" мобрезерву визначить військове відомство, виходячи зі своїх потреб, додав Долуда. Може йтися про 60 тис. осіб, або 40% від 146 тис. учасників, які перебувають у Всеросійському казачому товаристві, придатних за віком і станом здоров'я для військової служби.

Мобілізація в Росії

Російський президент Володимир Путін наприкінці вересня підписав указ про початок осіннього призову до армії. На строкову службу у Росії планують набрати 130 тисяч осіб, зокрема і з захоплених українських територій.

Росіяни планують здійснити примусову мобілізацію з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року. На окупованих територіях російське беззаконня особисто контролюватиме заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який у вересні приїжджав на ТОТ Донеччини.

Крім того, у РФ нещодавно було зафіксовано звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням розпочати на Донбасі жіночу мобілізацію.

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Дата публікації
Перегляди
4353
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