РФ готується влаштувати теракт на "Кримському титані": є загроза як для неї самої, так і для сусідів

Внаслідок підриву в повітря можуть піднятися небезпечні хімічні речовини.

Російські окупанти готують в окупованому Армянську, що в Криму, теракт на хімічному підприємстві "Кримський титан". Постраждати від цього можуть Турція та Румунія.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Якщо підрив Каховської ГЕС - це все-таки була порівняно локальна катастрофа в межах України, то вибух хімічного підприємства - це все-таки поширення небезпечних речовин повітрям. Залежно від напрямку руху повітря, небезпека може загрожувати і мешканцям Туреччини, і мешканцям Росії, і мешканцям Румунії", - заявила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що російські загарбники можуть створити у Криму техногенну катастрофу.

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