Росія готується завдати нового масованого ракетного удару - Марченко

У частині України лунає "тривога".
Зранку 26 січня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні", - йдеться у його повідомленні.
Слід зауважити, що станом на 07:47 "почервоніли" усі регіони, крім західних областей.
Нагадаємо, що в ніч проти 26 січня в Україні кілька разів оголошували "тривогу". Зокрема, частину країни вона охопила через атаку російських безпілотників. Тривала кілька годин і закінчилася лише під ранок.
Зокрема, російські військові намагалися атакувати Київ. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА.
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