Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія готується завдати нового масованого ракетного удару - Марченко

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія готується завдати нового масованого ракетного удару - Марченко

Фото: Associated Press

У частині України лунає "тривога".

Зранку 26 січня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні", - йдеться у його повідомленні.

Слід зауважити, що станом на 07:47 "почервоніли" усі регіони, крім західних областей.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 січня в Україні кілька разів оголошували "тривогу". Зокрема, частину країни вона охопила через атаку російських безпілотників. Тривала кілька годин і закінчилася лише під ранок. 

Зокрема, російські військові намагалися атакувати Київ. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. 

Читайте також:

Мапа війни на 25 січня: окупанти примусово видають російські паспорти на окупованих територіях

Мапа війни на 25 січня: окупанти примусово видають російські паспорти на окупованих територіях

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
22к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація