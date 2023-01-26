Росія готується завдати нового масованого ракетного удару - Марченко

Зранку 26 січня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні", - йдеться у його повідомленні.

Слід зауважити, що станом на 07:47 "почервоніли" усі регіони, крім західних областей.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 січня в Україні кілька разів оголошували "тривогу". Зокрема, частину країни вона охопила через атаку російських безпілотників. Тривала кілька годин і закінчилася лише під ранок.

Зокрема, російські військові намагалися атакувати Київ. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА.

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