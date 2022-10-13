Росія готується звинуватити Україну в підготовці терактів - ISW

Росія, ймовірно, активізувала свою інформаційну операцію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу і створити умови для протидії спробам визнати Росію такою. У Кремлі готуються звинуватити Київ у підготовці кількох терактів на території РФ.

Про це 13 жовтня йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, кілька російських джерел зробили заяви про затримання співробітниками Федеральної служби безпеки Росії громадян України за нібито підготовку "терактів" у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня.

Тим часом російські блогери посилили риторику, звинувачуючи Україну в тероризмі та закликаючи російську владу посилити процедури "контррозвідки" і офіційно визнати Україну терористичною державою.

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Твердження про нібито підготовку підривної діяльності України в Росії узгоджуються з ширшою спробою створити інформаційні умови для відповіді на спроби України офіційно визнати Росію державою-терористом, особливо після нещодавніх масованих атак по критично важливій інфраструктурі та житлових районах.

Аналітики вважають, що російський інформаційний простір також може висувати умови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах. Хоча, як раніше оцінювало ISW, ця тактика є частиною російського способу ведення війни і, ймовірно, буде використана незалежно від інформаційних умов.

Російська влада також може створювати умови для атак проти Росії під фальшивим прапором, які кваліфікуються як терористичні акти, здійснені Україною.

Нагадаємо, у США назвали ознакою слабкості та розпачу російські ракетні удари по Україні. У Держдепі зазначили, що метою масованих обстрілів було знищення українських електричних мереж, опалювальної та енергетичної інфраструктури.

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