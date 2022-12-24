"Росія хоче безкарно вбивати": Подоляк прокоментував "мирні ініціативи" Кремля

Росія продовжує демонструвати свою незацікавленість у закінчення війни проти України.

Росія продовжує вбивати цивільне населення, руйнувати міста та критичну інфраструктури України, попри те, що періодично у Кремлі заявляють про нібито готовність до мирних переговорів з Росією.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тим, хто пропонує взяти до уваги "мирні ініціативи" Путіна/Лаврова, нагадаю: просто зараз Росія "веде переговори", вбиваючи жителів Херсона, стираючи з лиця землі Бахмут, руйнуючи енергетику Києва/Одеси, катуючи цивільних у Мелітополі … Росія хоче безкарно вбивати. Дозволимо?", - йдеться у дописі

Мирні переговори Росії та України

В ISW вважають, що Путін використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Крім того, йому потрібне будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, позбавивши Україну ініціативи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Росія не хоче мирних переговорів. Після того, як Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор Путін потроїв терор.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що найближчим часом переговори між Росією та Україною не відбудуться, проте він сподівається, що 2023 року війна в Україні закінчиться.

Військовий експерт Олег Жданов також переконаний, що спроби Росії почати мирні переговори з Україною є масштабною інформаційною атакою на країни Заходу.

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