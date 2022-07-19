Росія хоче бути гарантом безпеки України: у Зеленського розповіли, чи це можливо

Росія хоче бути однією із гарантів безпеки України.
Проте після повномасштабного вторгнення та масових вбивств українців це - неможливо.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".
"Не ми їм запропонували (бути гарантом безпеки України - ред.), це Росія хотіла бути. Але неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі. Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, міністр оборони Резніков заявив, що Україна вже стає членом НАТО де-факто.
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