Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія хоче бути гарантом безпеки України: у Зеленського розповіли, чи це можливо

Дата публікації
Перегляди
791
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія хоче бути гарантом безпеки України: у Зеленського розповіли, чи це можливо

Фото: Associated Press

Росія хоче бути однією із гарантів безпеки України.

Проте після повномасштабного вторгнення та масових вбивств українців це - неможливо. 

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

"Не ми їм запропонували (бути гарантом безпеки України - ред.), це Росія хотіла бути. Але неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі. Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, міністр оборони Резніков заявив, що Україна вже стає членом НАТО де-факто.

Читайте також:

Ракетний терор Харківщини продовжується – рашисти гатять балістичними ракетами

Ракетний терор Харківщини продовжується – рашисти гатять балістичними ракетами
Наступна публікація