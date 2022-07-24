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Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум - мер міста

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Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум - мер міста

Фото: Associated Press

Росіяни планують депортувати тих жителів Мелітополя, які відмовляться брати участь у псевдореферендумі.

Місцеві "гауляйтери" уже підготували відповідні укази, проте поки не підписали. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

"Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення жителів, загроза їх наступна: хто не прийде на "референдум", ті будуть вивезені за територію Запорізької області", - сказав мер тимчасово окупованого міста. 

Федоров додав, що за таких умов, росіянам доведеться депортувати усіх мелітопольців. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі лікарі відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм намагається нав'язати РФ.

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