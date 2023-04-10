Росія хоче домінувати у Чорноморському басейні за рахунок Криму — військовий експерт Грабський

Крим для Росії також являє собою базу для сухопутного вторгнення на материкову частину України.

За задумом Кремля, тимчасово захоплений окупантами Крим допоможе домінувати РФ у Чорноморському басейні, проте ця функція півострова є вторинною.

Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Росія розглядає територію Криму як сухопутний авіаносець. Тобто сама територія [півострова] дозволяє Росії створювати військові бази, військову інфраструктуру, яка, на думку Росії, мала б допомагати у домінуванні у Чорноморському басейні", — висловив думку Грабський.

За його словами, головна роль Криму для РФ також є плацдармом для подальшої експансії в Україні.

"Росія насправді сухопутна держава. Російський військово-морський флот блискуче виконував лише одну функцію — героїчно тонув у всіх битвах, які були… Крим для них важливий саме як база для сухопутного вторгнення, для сухопутної експансії на материк, материкову частину України. І те, з яким відчаєм, з якою завзятістю зараз точаться бої на території України, є лише доповненням та підтвердженням моїх слів", — вважає Сергій Грабський.

Нагадаємо, що за словами постійної представниці президента України в Криму, кримчани не чинитимуть збройний спротив ЗСУ під час звільнення півострова.

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