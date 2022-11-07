Росія хоче домогтися припинення вогню через "успіхи" мобілізації - Жданов

Російська мобілізаційна система не спроможна призвати більше 130 тисяч осіб.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в РФ та чому Москва хоче домогтися режиму припинення вогню.

Про це він повідомив в інтерв'ю "УНІАН".

Так, за словами експерта, РФ потрібно припинення вогню, аби перегрупувати війська та навчити нових мобілізованих.

"Вони (ред. - росіяни) тому і домагаються припинення вогню, щоб здійснити перегрупування військ і навчити військових. Мобілізованих навіть одягнути сьогодні нема в що. Мені дуже сподобалося відео, де мобілізовані висловили своє невдоволення. По-перше, вони живуть у наметовому містечку в полі. Їх досі не оформили, бо військова адміністрація до них ще не дісталася. По-друге, щоранку їм пропонують скинутися на дизпаливо, щоб чергова машина могла поїхати і привезти їм продукти", - зазначив Жданов.

Водночас він наголосив, що це лакмус, який показує неспроможність російської системи мобілізувати одразу багато громадян.

"Це лакмус. Це показник того, що мобілізаційна система РФ виявилася не готова для приймання в кількості більше, ніж черговий призов до Збройних Сил. Це приблизно 120-130 тисяч", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше британські розвідники повідомили, що збройні сили РФ вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, які необхідні для часткової мобілізації. Тому сьогодні російські "мобіки" йдуть на фронт майже без підготовки, оскільки "друга армія світу" не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Особливо це відчувається, коли в РФ часткова мобілізація співпала з осіннім призовом до війська.

Водночас аналітики ISW вважають, що часткова мобілізація в РФ не змогла реалізувати плани президента-диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, Москва продовжуватиме приховану мобілізацію. Зазначається, що влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни проти України.

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