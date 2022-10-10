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Росія хоче довести свій план зі знищення України до кінця: Подоляк - про масовану ракетну атаку РФ

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Росія хоче довести свій план зі знищення України до кінця: Подоляк - про масовану ракетну атаку РФ

Подоляк закликав дотримуватися правил безпеки, перебувати в укриттях.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на масовану атаку окупантів. Він закликав західних партнерів надати Україні ще більше озброєння, систем ППО. 

Про це він сказав у відеозверненні, опубліковану у своєму телеграм-каналі. 

"Масштабні ракетні обстріли центрів українських міст – свідчення терористичної сутності російського режиму. Маски відкинуто: має місце цілеспрямоване масове вбивство цивільних і руйнування цивільної інфраструктури. Це, безумовно, є свідченням передсмертних конвульсій пораненого звіра. Не вміють воювати на полі бою – б’ють по цивільних ракетами… 
75 ракет запущено по Україні. 41 збито нашою ППО. Але… Той, хто хоче зламати українців, радше поламає свої гнилі зуби", - зауважив він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний терор Росії, який розпочався вранці 10 жовтня і досі триває. За його словами, окупанти мають дві цілі: енергообʼєкти та мирне населення.  Зеленський зауважив, що на місцях ударів працюють усі відпповідні служби. Станом на зараз відомо про збиті 38 повітряних цілей. Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях. 

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