Росія хоче довести свій план зі знищення України до кінця: Подоляк - про масовану ракетну атаку РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на масовану атаку окупантів. Він закликав західних партнерів надати Україні ще більше озброєння, систем ППО.

Про це він сказав у відеозверненні, опубліковану у своєму телеграм-каналі.

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"Масштабні ракетні обстріли центрів українських міст – свідчення терористичної сутності російського режиму. Маски відкинуто: має місце цілеспрямоване масове вбивство цивільних і руйнування цивільної інфраструктури. Це, безумовно, є свідченням передсмертних конвульсій пораненого звіра. Не вміють воювати на полі бою – б’ють по цивільних ракетами…

75 ракет запущено по Україні. 41 збито нашою ППО. Але… Той, хто хоче зламати українців, радше поламає свої гнилі зуби", - зауважив він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний терор Росії, який розпочався вранці 10 жовтня і досі триває. За його словами, окупанти мають дві цілі: енергообʼєкти та мирне населення. Зеленський зауважив, що на місцях ударів працюють усі відпповідні служби. Станом на зараз відомо про збиті 38 повітряних цілей. Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях.

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