Росія хоче нас обіграти: ворог може готувати відволікальний удар для відтягнення сил ЗСУ – експерт

Окупаційні війська Росії можуть готувати новий удар для відволікання, щоб відтягнути Сили оборони України, і здійснити потужний наступ на іншому напрямку.

Про це у слоті телеканалу "1+1" в межах телемарафону розповів керівник Центру військово-правових досліджень, експерт Олександр Мусієнко.

Так, на запитання, чи можуть окупанти готувати відволікальний удар на півдні України, де вони зараз штурмують Роботине на Запорізькому напрямку, він відповів:

"На увесь фронт у них не вистачить сил. А відволікальний – може бути. Я все ж таки думаю, що відволікальний буде на Харківщині. А на півдні він буде на Вугледар. Безумовно, він буде", – сказав Мусієнко.

На його думку, ворог зараз наступає на крайній північній точці флангу на сході, а саме на Харківщині, для того, аби відтягнути туди українські сили. І загарбники наступатимуть на крайній південній точці – це Вугледар на Донеччині.

"Наступ росіян на півдні має психологічно-пропагандистський характер, їм важливо витіснити наші угруповання і задекларувати, що Росія зайняла всі території, які Україна звільнила внаслідок контрнаступу 2023 року", – каже експерт.

Мусієнко наголосив, що ворог побачив, як українські сили почали дуже ефективно діяти в обороні. У нас відбувається концентрація сил.

"Тобто, що у нас зараз відбувається? У нас відбувається концентрація сил. Вони сконцентрували сили на якомусь напрямку. У нас концентрація, ризикована, але виправдана. Тобто, ресурси – туди. Там ворог буде розвивати атаку. Значить, треба блокувати там. Зараз триває така гра, фактично – хто кого переграє. Хто вгадає, де буде удар, і хто скерує туди свої сили, і як будуть діяти. Нас Росія хоче обіграти у тому, щоб вони змогли сконцентрувати сили, а ми не змогли, або нам не вистачило сконцентрувати у відповідь і дати відсіч", – пояснив експерт.

Він сказав, що за ситуацією на фронті треба стежити, і українські підрозділи проводять дуже прискіпливу роботу, аби зрозуміти, де ворог дійсно має наміри здійснити потужний удар, а де ворог буде намагатися просто відтягти українські сили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оперативний черговий: Наступ на Часів Яр! У пошуках захисників! Дистанційна війна!

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про можливий наступ росіян на південь – "Техніка до чогось готується".

Читайте також провідні новини дня: