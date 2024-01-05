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Росія хоче обладнати крилаті ракети касетними боєприпасами: Ігнат прокоментував

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росія хоче обладнати крилаті ракети касетними боєприпасами: Ігнат прокоментував

Юрій Ігнат. Фото: Facebook Yuriy Ignat

Будь-яку ракету можна оснастити касетною частиною.

Агресорка Росія планує обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. У цьому немає нічого дивного. Якщо росіяни свої плани реалізують, то Силам оборони потрібно буде реагувати.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, будь-яку ракету чи бомбу може оснастити касетною частиною. У цьому немає нічого дивного. Ігнат каже, що це "реалії війни".

Речник ПС зауважив, що Україна теж отримала від партнерів боєприпаси, якими можна цілком ефективно вести бойові дії.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що Росія хоче обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Зазначається, що міноборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

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Дата публікації
Перегляди
488
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