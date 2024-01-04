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Росія хоче обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами: у Центрі нацспротиву розповіли деталі

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росія хоче обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами: у Центрі нацспротиву розповіли деталі

Ворожий Ту-22М3 з ракетами Х-32 / Фото: Defence express

Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет.

Військові армії РФ планують обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Ще в жовтні міноборони країни-агресорки дало відповідні вказівки інженерам Дубненського машинобудівного заводу (Московська область), де ворог виготовляє смертоносне озброєння для обстрілів України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву 4 січня. У ЦНСзазначили, що отримали докази щодо злочинних намірів ворога.

"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.

Ворог планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом / © Центр національного спротиву
Ворог планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом / Фото: Центр національного спротиву

Згідно з переданими документами, міноборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Наразі випадків застосування модернізованих ракет не зафіксовано. Водночас у ЦНС закликали українців оперативно реагувати на тривогу, адже окупанти нехтують міжнародним правом та готові застосувати більш смертоносну зброю проти мирного населення.

У ЦНС також закликали й надалі надавати дані щодо планів та розташування позицій ворога у Telegram-канал "Спротив", та запевнили, що анонімність звернень гарантується.

Раніше повідомлялось, що Росія модернізувала ракети X-22 та "Онікс": у розвідці попередили про небезпеку.

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Дата публікації
Перегляди
399
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