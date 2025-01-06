Росія хоче обміняти космічні технології на зброю з КНДР – США

Російський президент Володимир Путін може навіть змінити свою давню політику та підтримати ядерну програму Північної Кореї.

Москва готова надати Північній Кореї передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та обладнання, які можуть бути використані у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі.

Таку інформацію надало південнокорейське видання Yonhap.

“У нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями”, – зазначив Блінкен.

Він додав, що російський президент Володимир Путін може навіть змінити свою давню політику та підтримати ядерну програму Північної Кореї.

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“Це занепокоєння не лише для США, а й для Південної Кореї та Японії”, – підкреслив Блінкен.

На тлі зростаючого військового союзу між РФ і КНДР, державний секретар наголосив на необхідності зміцнення безпекового співробітництва між США, Південною Кореєю, Японією та НАТО.

“Безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі стає дедалі більш взаємопов’язаною”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, що за словами керівника ЦПД, понад 60% артилерійських і мінометних снарядів, які Росія використовує в Україні, зараз надходять з Пхеньяна.