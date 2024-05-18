Росія хоче перетворити два українських міста обласного значення на "сіру зону" - Гетьман

Країна-терористка Росія хоче перетворити Суми та Харків на "сіру зону", тобто іншими словами на "санітарну зону".

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському, передає Еспресо.

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За його припущеннями, окупанти хочуть сильно розтягнути українську лінію оборони, бо Сумщина - "це 560 км кордону з Російською Федерацією".

Однак у них може не вистачити такої кількості сил, тому що там зосереджено приблизно 30 000 російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити", - зазначив Олексій Гетьман.

На його думку, для початку окупанти максимально зроблять, аби перебування у містах було складним, що вони зараз і роблять.

"Вже не біля кордону, трошечки вглиб, ближче до Харкова мали б бути побудовані фортифікації, про які казали наше військово-політичне керівництво, керівники відповідних цивільно-військових адміністрацій, тобто територій тих громад, де мала б проходити ця лінія оборони. Якщо вона побудована, то далі цієї лінії ворог навряд чи зможе просунутися, і якщо вона побудована правильно, як це має бути, - перша, друга, третя лінії оборони, які між собою пов'язані", - зауважив експерт.

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки 17 травня.

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