Росія хоче повернути собі статус країни, яку не вважають у всьому світі ізгоєм - Подоляк

Росія хоче повернутися до 23 лютого, коли вона не була ізгоєм у всьому світі.

Росія хоче повернути собі статус країни, яку не вважають у всьому світі ізгоєм та поважають. Проте Путін все одно залишається кривавим тираном, а його країна - терористом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник ОП Михайло Подоляк.

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“Путін хоче повернутися у 23.02, де РФ не була ізгоєм, а його поважали. Але ми у жовтні: Путін кривавий тиран, а РФ - країна-терорист. Промова президента Німеччини сьогодні – вирок ру-фантазіям про слабку Європу. Нова “формула Штайнмаєра”: максимальна/швидка військова/фінансова підтримка України”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти намагаються обдурити ЗСУ в Херсоні.

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