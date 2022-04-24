Росія хоче примусити військовополонених здавати кров для окупантів – Денісова

У держдумі Росії планують змусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

Таке рішення російської влади порушує права військовополонених.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, саме так чинили нацисти під час Другої світової війни.

"У держдумі РФ пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої світової війни. Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В'язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати", - йдеться в повідомленні.

До слова, Росія порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Тому Денісова звертаються до Комісії ООН з проханням розслідувати порушення прав людини.

Нагадаємо, військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

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