Росія хоче провести псевдореферендуми на окупованих територіях, щоб мобілізувати усіх чоловіків - розвідка

Російські окупанти планують провести на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей псевдореферендуми, щоб потім примусово мобілізувати усіх чоловіків та кинути їх на війну проти співгромадян.

Російським вбивцям бракує "гарматного м'яса", а тому вони хочуть відправити воювати проти ЗСУ українців, які залишились на окупованих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці наголосили, що метою створення фейкових республік в Україні є примусова мобілізація чоловіків. Після її проведення українців кинуть на штурм позицій ЗСУ під контролем "загороджувальних загонів". Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

"Вказана спецоперація переслідує наступні цілі: знищення представників українського етносу; проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами". Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, Херсон – одна з найгарячіших точок, де тривають бої. Від 1 березня російські окупанти тимчасово окупували Херсон. Війська РФ не покидають наміру взяти місто повністю під свій контроль, однак місцеві жителі постійно виходять на мирні мітинги на підтримку України.

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