"Росія хоче розбити кожне місто Донбасу": Зеленський - про ситуацію на сході України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі лишається вкрай напружена ситуація.

Країна-агресорка хоче зруйнувати кожне місто Донбасу.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 10 червня.

"Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, багато, багато, багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне! І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж. Воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла Російська держава за 107 днів", - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що військові ЗСУ докладають максимальних зусиль, аби зупинити ворога.

"Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів", - додав глава держави.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують зачищати українську землю від російських окупантів. За поточну добу, 10 червня, Збройні Сили України ліквідували три десятки загарбників.