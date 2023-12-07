Росія хоче розповсюджувати свою пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки - ЦНС

Росія хоче заполонити міжнародні наукові бібліотеки своєю пропагандисткою літературою в рамках програм міжнародного обміну науковими дослідженнями.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Російська академія наук планує поширити у бібліотеках світу пропагандистську літературу з метою подальшого висвітлення у кремлівських ресурсах.

"В цій літературі буде “обґрунтовуватись” історична приналежність тимчасово захоплених регіонів України до РФ. Мета провокації зімітувати підтримку військової агресії Москви серед науковців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що таким чином російський режим має намір перекласти на Україну відповідальність за смерть сотень тисяч українців.

"Завданням російської брехні є дезорієнтація своєї жертви в інформаційному середовищі з метою проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях людям пропонують гроші за позитивні відгуки про загарбників.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники на окупованих територіях "промивають мізки" навіть першокласникам.

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