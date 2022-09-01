"Росія хоче, щоб світ зробив три помилки": Зеленський звернувся до учасників Венеціанського кінофестивалю

Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну. Цей задум ніколи не повинен здійснитися.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Венеціанського кінофестивалю, опублікованому проти ночі 1 вересня на офіційному сайті очільника держави.

У цьому зверненні український лідер назвав війну, яку Росія розв’язала проти України та українського народу, “драмою, заснованою на реальних подіях”.

“Втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів”, - так описав війну президент.

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Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається переконати усіх, що Європа та світ нібито втомилися від війни.

“Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя”, - підкреслив президент.

Діячів культури український лідер закликав “не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала Росія”.

“Пані та панове! Для когось сила – це тільки ракети та ядерні боєголовки. Для нас сила – у філософії, ментальності. Це сенси й слова. Для нас це також зброя. Я хочу, щоб кожна країна у світі, кожен народ, кожна інституція та спільнота мали чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна”, - звернувся до учасників фестивалю Зеленський.

Президент нагадав кінематографістам про титри, які з’являються після завершення першої частини фільму “To be continued” (продовження буде).

“To be continued? Відповідь на це питання сьогодні залежить від усіх нас. Щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри... Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда й справедливість почують оплески!” - завершив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що у війні проти України російські війська застосовують усі види озброєння, окрім зброї масового ураження. Активні бойові дії тривають на лінії фронту протяжністю у 1300 км.

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