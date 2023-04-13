Росія хоче стерти індентичність українців на тимчасово окупованих територіях - ISW

Ксенофобська ідеологія, як заявили аналітики, змушує росіян ненавидіти не лише українців.

"Русифікація" українців, яку російські окупанти проводять на тимчасово окупованих територіях, шкодить Росії.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кампанія, яка спрямована на знищення української ідентичності, супроводжується вкрай ксенофобськими наративами, які потім проєктуються на народності, що проживають всередині РФ з боку росіян", -йдеться у звіті.

За словами аналітиків, на окупованих Україною РФ вживає безліч військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів для того, щоб стерти українську ідентичність місцевих жителів.

Також у звіті йдеться, що російські воєнкори та військові оглядачі негативно реагують на новини, пов'язані з етнічними меншинами у РФ. Наприклад, багато хто з них стали частіше критикувати мігрантів із Центральної Азії та громад етнічних меншин за нездатність інтегруватися в російське суспільство.

Крім того, очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії шляхом імпорту тероризму та екстремістських ідеологій. Терорист і колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін розкритикував владу Тувинської Республіки за те, що вони вирішили повернути тувинські назви 104 адміністративно-територіальним одиницям.

"Ці випадки ксенофобії та расизму ілюструють суть внутрішньої "русифікації". Війна в Україні дала можливість найзліснішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що росіяни продовжують примусову паспортизацію на Донеччині. Також змушують брати російські паспорти і на тимчасово окупованій Херсонщині.

Нова ідеологія української нації: дерусифікація чи українізація - Євген Дикий