Росія хоче створити "другу Україну": Данілов розповів про "план Б" від Медведчука і хто його підтримав

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія тепер хоче реалізувати проєкт під назвою "друга Україна", оскільки окупувати всю державу загарбникам не вдасться.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив, що зараз активізуються зрадники, які пропонуватимуть поділити Україну на дві частини. Йдеться про чинних депутатів від забороненої ОПЗЖ. Конкретних імен секретар РНБО не назвав. Також проєкт "другої України" просуватимуть ті, хто 1994 року готував Будапештський меморандум.

"В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні", - сказав Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що для цього РФ потрібно захопити весь Донбас та зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму.

Зазначимо, що раніше зрадник Медведчук написав пропагандистський матеріал, в якому йшлось, що нібито всередині України є два утворення - "антиРосія" та Україна, яка підтримує РФ.

"Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією", - писав Медведчук.

Нагадаємо, Олексій Данілов пояснював, що РФ хоче переговорів з українською владою саме тому, щоб поділити Україну на дві частини за корейським сценарієм. Він додав, що це - неможливо.

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