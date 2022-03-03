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Гуманітарні вантажі доправляються до окупованих міст

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Гуманітарні вантажі доправляються до окупованих міст

УНІАН

Окупанти планують повторити події 2014 року.

Російські окупанти порушують усі правила та норми міжнародного права з метою створення гуманітарної кризи в Україні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням усіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім посилати фальшиві гумконвої, як це було у 2014 році у Донецьку та Луганську", - написав він у Facebook.

Він також подякував бізнесу, волонтерам та міжнародним партнерам, які збирають та доставляють гуманітарні вантажі по Україні.

"Особливе дякую залізничникам, які доставляють гуманітарні вантажі поїздами в оточені ворогом міста. На сьогодні залізницею вже відправлено понад 1000 тонн такої допомоги", - зазначив Тимошенко.

За його словами, держава, люди, міжнародні партнери працюють разом у цей тяжкий час.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засобів ППО - 11,
  • літаків – 30 (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легких швидкісних катерів - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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