Гуманітарні вантажі доправляються до окупованих міст

Окупанти планують повторити події 2014 року.

Російські окупанти порушують усі правила та норми міжнародного права з метою створення гуманітарної кризи в Україні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням усіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім посилати фальшиві гумконвої, як це було у 2014 році у Донецьку та Луганську", - написав він у Facebook.

Він також подякував бізнесу, волонтерам та міжнародним партнерам, які збирають та доставляють гуманітарні вантажі по Україні.

"Особливе дякую залізничникам, які доставляють гуманітарні вантажі поїздами в оточені ворогом міста. На сьогодні залізницею вже відправлено понад 1000 тонн такої допомоги", - зазначив Тимошенко.

За його словами, держава, люди, міжнародні партнери працюють разом у цей тяжкий час.