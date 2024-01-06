Росія хоче у найближчі тижні захопити Куп'янськ: що кажуть аналітики

Загарбники намагаються накопичити в цьому районі необхідне за кількістю угруповання сил.

Збройні сили Російської Федерації можуть активізувати наступальні операції в Харківській області в найближчі тижні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 5 січня.

Повідомляють, що російські сили можуть мати у районі Куп'янська угруповання, яке "менш деградувало, ніж російські угруповання, відповідальні за наступальні зусилля в інших місцях на сході України".

"Судячи з усього, у російських сил є умови, що сприяють активізації операцій на Куп'янському напрямку", — йдеться у звіті.

У ISW пишуть, з посиланням на українських офіційних осіб, що ЗС РФ ставлять собі за мету захопити Куп'янськ і Борову взимку 2024 року. Водночас аналітики зазначають, що темп російських операцій на Куп'янському напрямку і видима конфігурація окупаційних сил у цьому районі загалом не вказують на майбутній російський наступ на всій лінії Куп'янськ-Лиман.

За інформацією ISW, російські сили на Куп'янському напрямку набирають особовий склад переважно із Західного військового округу (ЗВО), у зв'язку з чим "володіють певним ступенем організаційної злагодженості", на відміну від підрозділів на інших напрямках, які часто формують із різних військових округів і повітряно-десантних частин.

"Відносна злагодженість угруповання військ ЗВО на Куп'янському напрямку, ймовірно, забезпечує відносно більш ефективне управління між цими силами, хоча залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗВО проводити великомасштабні удари", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що російські війська можуть здійснит наступ під Харковом уже 15 січня. Водночас місцева влада каже, що не бачить концентрації ворожих військ.

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