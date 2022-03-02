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Росія хоче врятуватися від санкційного "катка" за допомогою трьох країн: які дії України

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Росія хоче врятуватися від санкційного "катка" за допомогою трьох країн: які дії України

скриншот з відео

Держава розмовлятиме з цими країнами, щоб не допустити сприяння агресору.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох країн-союзниць, за допомогою яких хоче обійти запроваджені санкції, проте Україна працюватиме з ними, щоб ці держави не сприяли агресору.

Про це міністр сказав на брифінгу у середу, 2 березня.

"Ми знаємо, що Москва в паніці почала шукати обхідні шляхи, щоб урятуватися від санкційного "катка". Їй вдалося знайти три країни у світі, які готові із цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і працюватимемо разом з іншими партнерами, будемо вести з ними розмову, щоб не допустити сприяння агресору з їхнього боку", – розповів Кулеба.

❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо протидії збройній агресії Росії проти України

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 2 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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