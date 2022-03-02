Росія хоче врятуватися від санкційного "катка" за допомогою трьох країн: які дії України

Росія хоче врятуватися від санкційного "катка" за допомогою трьох країн: які дії України

Держава розмовлятиме з цими країнами, щоб не допустити сприяння агресору.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох країн-союзниць, за допомогою яких хоче обійти запроваджені санкції, проте Україна працюватиме з ними, щоб ці держави не сприяли агресору.

Про це міністр сказав на брифінгу у середу, 2 березня.

"Ми знаємо, що Москва в паніці почала шукати обхідні шляхи, щоб урятуватися від санкційного "катка". Їй вдалося знайти три країни у світі, які готові із цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і працюватимемо разом з іншими партнерами, будемо вести з ними розмову, щоб не допустити сприяння агресору з їхнього боку", – розповів Кулеба.