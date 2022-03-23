Росія хоче в Україні створити "Новоросію": СБУ затримала агітаторів у різних регіонах

Росія хоче в Україні створити "Новоросію": СБУ затримала агітаторів у різних регіонах

Тепер чим менше здобутків РФ на полі бою – тим більше фейків і провокацій в інформпросторі.

СБУ масово затримує колаборантів і ворожих агітаторів, з чиєю допомогою РФ знову почала тестувати ідею створення "Новоросії".

Також читайте Окупанти взяли в заручники літнього батька директорки мелітопольських видань і вимагають її повернення в місто

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Українська спеслужба зазначила, що РФ змінила тактику: тепер чим менше здобутків на полі бою – тим більше фейків і провокацій в інформпросторі.

Зокрема, за останні дні СБУ затримала:

У Києві: затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об’єктів у регіоні, а також поширював російську пропаганду. Він співпрацював із російською блогеркою та відправляв їй фото подання ворожих ракет у Києві.

затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об’єктів у регіоні, а також поширював російську пропаганду. Він співпрацював із російською блогеркою та відправляв їй фото подання ворожих ракет у Києві. В Одесі: затримала ворожу агітаторку, яка просувала через інтернет сепаратистські заклики та ідеї "руского міра". Вона розхитувала ситуацію в Україні та закликала до створення "Новоросії".

затримала ворожу агітаторку, яка просувала через інтернет сепаратистські заклики та ідеї "руского міра". Вона розхитувала ситуацію в Україні та закликала до створення "Новоросії". У Львівській області: викрила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Крім того, на Львівщині за рішенням суду заборонено діяльність організації "Руський рух України". Представники цього об'єднання здійснювали проросійську діяльність та вели антиукраїнську пропаганду, агітували за зміну конституційного ладу.

викрила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Крім того, на Львівщині за рішенням суду заборонено діяльність організації "Руський рух України". Представники цього об'єднання здійснювали проросійську діяльність та вели антиукраїнську пропаганду, агітували за зміну конституційного ладу. У Вінницькій області: СБУ затримала двох потенційних призовників з Полтавщини, які за 3 тис. євро намагалися підкупити прикордонника.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримали двох змовників, які хотіли створити на Західній Україні окрему "державу".

Читайте також: