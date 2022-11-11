Росія хоче вдарити по моральному духу українців, атакуючи енергомережі — британська розвідка

Росія продовжує атакувати електроенергетичну інфраструктуру України. Це свідчить про те, що РФ прагне насамперед вдарити по моральному духу цивільного населення.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони Британії за 11 листопада.

"Російські удари по виробництву та засобах передавання електроенергії мають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні, невибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров’я та опалення. Постійні обстріли критичної інфраструктури замість військової рішуче свідчить про намір Росії вдарити по моральному духу цивільного населення", — вважають у британській розвідці.

Зазначається, що сьогодні ці дії росіян йдуть хвилями. У Міноборони Британії пригадують, що останні інтенсивні удари по українській інфраструктурі були завдані 31 жовтня, коли окупанти вперше поцілили по об’єктах гідроелектростанцій.

"Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва", — кажуть у британській розвідці.

Зазначається, що відновлюваність по країні різна, і наслідки ударів навряд чи будуть відчуватися однаково.

"Деградація мереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов’язаних систем водопостачання та опалення, що найбільше відчує цивільне населення взимку, оскільки попит зростатиме", — припускають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у компанії Yasno пояснили, чи є загроза повного знеструмлення в Україні. За словами генерального директора компанії Сергія Коваленка, зараз в Україні немає передумов для блекауту, але він все ж можливий.

Читайте також: