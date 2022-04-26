Росія хоче відкрити додатковий фронт в Одеській області: в РНБО пояснили, навіщо РФ обстріляла Придністров'я

Росія хоче відкрити додатковий фронт в Одеській області: в РНБО пояснили, навіщо РФ обстріляла Придністров'я

Провокації РФ в Придністров'ї здійснені ФСБ Росії з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області.

Це може змусити ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Як зазначається, Придністров'я може піти “білоруським сценарієм”. Тобто вони будуть підтримувати Росію, але не стануть активно вступати в бойові дії проти України.

“Друга причина провокацій — це виправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення до України й смерті тисяч своїх солдатів. Ще одна причина — відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином РФ "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

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Нагадаємо, що російські війська обстріляли Криворізький район забороненими касетними боєприпасами.

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