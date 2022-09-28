Росія хоче відправити на війну першокурсників військово-морської академії, батьки протестують - ГУР

Військове керівництво Росії хоче залучити до війни проти України першокурсників військово-морської академії імені адмірала Кузнєцова у Санкт-Петербурзі. Батьки першокурсників протестують проти відправки курсантів на війну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Після місяця навчань у академії, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, до будівлі без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили", - повідомляє ГУР.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни, ледь не плачучи, розповідають, що їх одразу відправили на фронт (відео).

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