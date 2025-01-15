Росія хоче виключити Польщу та Балтію з НАТО: черговий абсурд Москви

Росія висунула чергові абсурдні умови для завершення війни в Україні, вимагаючи, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року. Це передбачає виключення країн Балтії та Польщі зі складу Альянсу, хоча таких механізмів не існує.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу пояснив, що Кремль використовує тактику надмірних вимог: проси неймовірне – отримаєш мінімум. Він також назвав ці вимоги “неймовірною маячнею”, зазначивши, що виключення країн із НАТО потребує одноголосного рішення Альянсу, що є неможливим.

"А чого відразу не на кордони 1949 року? Якщо ми навіть граємо у цей популізм та ідіотизм, то яким чином це має відбутися. Наприклад, країни Балтії у 2004 році прийняли до НАТО одноголосним голосуванням. Тобто тепер виходить, що в НАТО повинні проголосувати, щоб виключити Литву, Латвію, Естонію з Альянсу? Це неймовірна маячня", – каже Ступак.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка має тісний зв’язок із Кремлем, у своїх соцмережах зазначила, що Росія вже не розглядає можливість захоплення Києва, Одеси чи Харкова. Це, на думку Ступака, вказує на те, що навіть всередині РФ розуміють нереалістичність своїх амбіцій.

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Така тактика Кремля демонструє їхню готовність висувати абсурдні вимоги для створення переговорного тиску, але свідчить також про їхні обмежені можливості на полі бою.

Нагадаємо, що дедалі більше світових політиків обговорюють тему мирних переговорів України з Росією та припинення вогню на фронті. Розмови про мирну угоду почастішали після обрання Дональда Трампа президентом США. Зокрема, він заявляв, що припинить конфлікт в найкоротші терміни.