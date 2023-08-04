Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у війну проти України – СБУ

Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України.

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців".

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"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця зс РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Військовий квиток полоненого окупанта / Фото: СБУ

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого окупанта.

"Серед іншого встановлено, що раніше він (полонений російський військовослужбовець - ред.) брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі під виглядом учасника приватної військової компанії "Вагнер". Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції", - зазначає СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України.

"Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", - резюмує СБУ.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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