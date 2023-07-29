Росія хоче втягнути країни НАТО у війну: експерт пояснив, навіщо "ПВК Вагнер" облаштувалась у Білорусі

Росія хоче створити провокацію стосовно Польщі або Литви, і втягнути країни НАТО у війну. Для цього найманці "ПВК Вагнер" і приїхали до Білорусі.

Таку думку висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі телемарафону.

"У моєму розумінні, дві мети. Перша: буде провокація або на Польшу, або на Литву. Вони рухаються в бік Сувальського коридору – це цікава історія в частині контролю транзитного шляху з Росії до Калінінградської област. Або це, дійсно, буде похід на Жешув, як то анонсував сам Лукашенко. І після цього, як будуть здійснені такі диверсійні операції, ця група легко перелетить до Африки для завершення історії щодо контролю тих залишків території, які ще може Росія контролювати", - зазначив експерт.

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Мрія Росії, на думку Клочка, – втягнути все-таки країни НАТО у війну.

"Бо програти НАТО – це набагато буде для них корисніше, ніж програти Україні, або не виграти в України. Показати всьому суспільству Росії, що вони направду правильно воювали, вони воювали з НАТО", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, наразі на території сусідньої Білорусі перебуває понад п'ять тисяч найманців ПВК "Вагнера". Вони продовжують надалі прибувати до країни.

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