Росія хоче взяти Часів Яр не лише через наближення 9 травня: Світан назвав справжню причину

Росіяни планують захопити Часів Яр до 9 травня. Заради цього противник перекинув туди резерви, які залишилися після зимового наступу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для "24 Каналу" зауважив, що в районі Часового Яру окупанти намагаються з трьох сторін витиснути наші частини.

Чому росіянам так потрібен Часів Яр

Світан зазначив, що російські окупанти можуть покласти десятки тисяч життів, щоб виконати якусь "хотєлку" для підтримання "побєдобєсних" скрєпів. Тому не виключено, що їм поставили, зокрема, й завдання взяти це місто до 9 травня.

Хоча, на думку експерта, по Часовому Яру завдання все ж більше військове, з огляду на складне становище в окупантів у районі Бахмута, коли наші воїни перебувають у Часовому Яру, тобто на панівній висоті.

Тож, як наголосив Світан, загарбники постійно намагатимуться взяти висоту Часового Яру, незалежно від дат.

"Зрозуміло, що виконання такого військового завдання під скрєпи для них було б найоптимальнішим варіантом – тобто під 9 травня", – зауважив полковник запасу.

Тому, додав він, усі резерви, які залишилися після зимового наступу, загарбники перекинули в бік Часового Яру, під Бахмут. Вони намагаються з трьох сторін витиснути наші частини. Водночас у нас там краще положення по висотах та певних оборонних механізмах.

Нагадаємо, окупанти отримали наказ від Путіна про захоплення Часового Яру до 9 травня.

Читайте провідні новини: