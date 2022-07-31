"Росія хоче й надалі воювати": Кулеба розповів про "знаки" Кремля

Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" - заяви свого очільника та нижчого керівництва, а також ракетні обстріли української території.

Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Немає сигналів, які б свідчили про те, що Москва хоче вести переговори. Росія хоче й надалі воювати. Ми щодня отримуємо ці "знаки" у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва Росії та вищих посадових осіб про те, що треба повалити Зеленського. Немає насправді ніяких сигналів", - заявив міністр.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

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