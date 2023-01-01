Росія хоче зафіксувати три речі в межах переговорного процесу: Подоляк перелічив складові "перемовин", яких прагне РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував тему так званих перемовин з Росією, яких так прагне країна-агресорка.

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

"Навіщо нам перемовини з людьми, які мають відповідати за кримінальні злочини?.. Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а будь-що, що вони пропонують в рамках переговорного процесу - це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини", - зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що у разі здійснення таких переговорів із Росією, країна-терористка позбудеться відповідальності та необхідності внутрішньої трансформації.

"Набере обертів такий процес, як реваншизм. Вони і так нас ненавиділи, а після цих 10 місяців війни, вони нас будуть ненавидіти до неможливості. Вони захочуть компенсувати це приниження, якого сьогодні зазнають", - додав Подоляк.

Він назвав три складові в межах переговорного процесу, які Росія сьогодні хоче зафіксувати.

Позбуття відповідальності за масові злочини та статусу програшу РФ. Питання лінії розмежування для того, щоб було можна апгрейдити свою армію і піти 1-5 етапом заради компенсування своїх внутрішніх реваншиських настроїв. Отримання оперативно-тактичної паузи.

Останнє, за словами Подоляка, Росії потрібно для того, щоб знайти додаткові ресурсні можливості, перш за все зброю.

"Десь в Ірані, КНДР чи Білорусі РФ потрібно знайти зброю - стару, радянську, бо більше нічого нового в них немає", - додав він.

Раніше ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що найближчим часом не варто сподіватися на закінчення ракетних атак Росії. Він зазначив, що РФ попри санкції продовжує виробляти 40-80 ракет на місяць.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що у Росії є запаси ракет на ще два масованих удари. За даними розвідки, на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці.

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