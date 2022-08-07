Росія хоче захопити дві області повністю, ще у чотирьох - утримати території - Генштаб

Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.
Росія продовжує загарбницьку і криваву війну проти України. Наразі противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 серпня.
Крім того, за даними Генштабу, окупанти також зосереджуються на "утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі".
"Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України", - розповіли в Генеральному штабі.
Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому Росії "життєво необхідно" захопити Україну.
Читайте також:
Подоляк розповів, чому і наскільки Росія хоче "заморозити" війну проти України
Британський полковник назвав стратегічну помилку росіян та спрогнозував тактику окупантів на серпень
Мирні переговори: у Зеленського розповіли про вимоги Росії до України