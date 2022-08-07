Росія хоче захопити дві області повністю, ще у чотирьох - утримати території - Генштаб

Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Росія продовжує загарбницьку і криваву війну проти України. Наразі противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 серпня.

Крім того, за даними Генштабу, окупанти також зосереджуються на "утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі".

"Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України", - розповіли в Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому Росії "життєво необхідно" захопити Україну.

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