Росія хоче залякати людей: у Держспецзв'язку розповіли, чи можуть окупанти прослуховувати дзвінки українців

Заяви про прослуховування дзвінків - це частина інформаційно-психологічних операцій.
Російські військові не можуть прослуховувати телефонні розмови українців, а інформація про це - фейк, метою якої є залякати мирних жителів.
Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.
Він зазначив, що такі заяви - фейк та частина інформаційно-психологічних операцій.
"Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки. Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою", - наголосили у Держспецзв’язку.
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