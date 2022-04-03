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Росія хоче залякати людей: у Держспецзв'язку розповіли, чи можуть окупанти прослуховувати дзвінки українців

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Росія хоче залякати людей: у Держспецзв'язку розповіли, чи можуть окупанти прослуховувати дзвінки українців

pixabay.com

Заяви про прослуховування дзвінків - це частина інформаційно-психологічних операцій.

Російські військові не можуть прослуховувати телефонні розмови українців, а інформація про це - фейк, метою якої є залякати мирних жителів. 

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Він зазначив, що такі заяви - фейк та частина інформаційно-психологічних операцій.

"Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки. Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою", - наголосили у Держспецзв’язку. 

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