Росія хоче залякати Захід ударом міжконтинентальної ракети по Дніпру – CNN

Будь-яке відступлення може заохотити Росію до повторення подібних атак, що лише посилить ескалацію конфлікту.

Росія використовує удари міжконтинентальними балістичними ракетами по Дніпру, щоб надіслати Західним країнам чіткий сигнал та спробувати змусити їх відмовитись від підтримки України.

Таку думку висловив старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс у коментарі для CNN.

Варто зазначити, що хоча МБР здатні нести ядерні боєголовки, атака на Дніпропетровську область України вранці в четвер не була ядерною.

"Очевидно те, що росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інертну ракету без нічого або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою", – сказав Девіс.

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Використання Росією міжконтинентальних балістичних ракет для ударів по Дніпру може бути спробою надіслати сигнал Заходу. Це сталося після того, як Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS та британсько-французькі Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

"Вони намагаються надіслати повідомлення. Вони намагаються масово сказати Заходу: "Дивіться, використання цих ракет Storm Shadow і ATACMS, можливо, кидає виклик критичним інтересам Росії". І тому вони намагаються залякати нас, щоб ми відступили", – сказав Девіс.

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Проте, як наголосив аналітик, важливо, щоб Україна та її західні союзники "не відступили" у відповідь на такі провокації. Він підкреслив, що будь-яке відступлення може заохотити Росію до повторення подібних атак, що лише посилить ескалацію конфлікту.

Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.

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